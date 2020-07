Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DIICOT au confiscat 200 de kilograme droguri, in primele șase luni ale anului, valoarea de piața a acestora fiind de 1,7 milioane de euro, conform unui bilanț transmis marți, de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizata și Terorism (DIICOT), anunța MEDIAFAX.„De…

- In perioada ianuarie iunie 2020 cei 200 de procurori operativi ai Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism au avut de solutionat un numar de 20.717 cauze, din care 5.601 cauze nou inregistrate.Iata comunicatul oficial pus la dispozitie de Directia de Investigare…

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a unui cetatean bulgar care a fost prins, la PTF Calafat-Vidin, cu aproximativ 50 de kilograme de heroina, ambalate in pachete de cate un kilogram, transportate intr-un cap-tractor al unui TIR. "Prin rechizitoriul din data de 14.07.2020, procurorii…

- Procurorii DIICOT au retinut un cetatean francez, in varsta de 35 de ani, cu resedinta in municipiul Bucuresti, acuzat de savarsirea infractiunii de trafic intern de droguri de risc in forma continuata, dupa ce ar fi infiintat mai multe culturi de cannabis. Potrivit unui comunicat al DIICOT,…

- Procurorii DIICOT Oradea au efectuat perchezitii la persoane suspectate de trafic de droguri de mare risc si trafic international de droguri de mare risc.La data de 22.06.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Serviciul Teritorial Oradea…

- Un cetatean albanez, domiciliat in Romania, a fost retinut de procurorii DIICOT, dupa ce a fost prin cu 4,5 kg de cocaina si peste 8 kg de heroina, cu o valoare de peste 1 milion de euro.Potrivit unui comunicat al DIICOT, marti, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate…

- In perioada 11.06.2020 ndash; 15.06.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Structura Centrala, Sectia de Combatere a Traficului de Droguri au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a 3 inculpati, in cadrul a doua actiuni pentru…

- Procurorii DIICOT au destructurat un grup infractional specializat in trafic de droguri, in urma unei anchete pornite dupa altercatia din toamna anului trecut, in urma careia un barbat a decedat si altul a fost ranit, petrecuta in Piata Constitutiei din Capitala. Potrivit unui comunicat al DIICOT, transmis…