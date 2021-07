Procurorii DIICOT au dispus retinerea a 23 de persoane, suspectate de contrabanda cu tigari si spalare de bani, in dosarul care vizeaza o grupare transfrontaliera. S-a pus sechestru pe 622 de autovehicule, 357 de terenuri si 50 de imobile. ”La data de 14.07.2021, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – […] The post DIICOT: 23 de persoane retinute dupa cele 157 de perchezitii la contrabandiștii de țigari appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .