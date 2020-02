Stiri pe aceeasi tema

- Prin rechizitoriul din data de 13.02.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata a inculpatilor S.B.S., N.V., B.T., G.Ș., M.I., G.M., S.B., N.S., B.C., P.V.A., K.I.I., S.N., Iusco Marcel Vasile…

- La data de 06.02.2020, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism ndash; Biroul Teritorial Calarasi au dispus retinerea pe o perioada de 24 de ore a sapte inculpati pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic…

- Procurorii DIICOT anunța ca Gheorghe Dinca și Ștefan Risipițianu au fost trimiși in judecata pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol și profanare de cadavre. Cauza va fi judecata la Tribunalul Olt.Procurorii DIICOT – Structura Centrala au dispus trimiterea in judecata…

- Procurorii DIICOT au decis, marti, retinerea pentru o perioada de 24 de ore a trei persoane, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, favorizarea faptuitorului si...

- Procurorii DIICOT au decis, marti, retinerea pentru o perioada de 24 de ore a trei persoane, pentru savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, favorizarea faptuitorului si abuz in serviciu, in dosarul in care o grupare condusa de o familie de cetateni germani este acuzata…

- Un angajat al DGASPC Maramures a fost retinut pentru 24 de ore de procurorii DIICOT, in dosarul Projekt Maramures, in care mai multe persoane sunt acuzate ca au exploatat prin munca adolescenti germani, unii minori. Au mai fost retinute doua persoane, angajati ai asociatiei care administra centrul in…