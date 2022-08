Aproximativ 11 kilograme de droguri au fost descoperite si ridicate, miercuri, in urma a 12 perchezitii domiciliare efectuate pe raza judetelor Bistrita-Nasaud si Cluj, la cinci persoane suspectate de trafic de droguri. Potrivit unui comunicat de presa al procurorilor DIICOT, perchezitiile au fost dispuse in cadrul unui dosar penal deschis sub aspectul savarsirii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic de droguri de risc si de mare risc si efectuarea de operatiuni cu substante susceptibile de a avea efecte psihoactive. „Cu ocazia celor 12 perchezitii domiciliare…