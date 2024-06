Stiri pe aceeasi tema

- ■ din cauza pierderii alegerilor locale la Roman, unde USR nu a obținut decat doar doua mandate de consilier local, Biroul Politic Județean a decis excluderea viceprimarului Radu Samson din partid ■ pe cale de consecința Radu Samson ar pierde mandatul de consilier local și viceprimar n Radu Samson…

- ■ din cauza pierderii alegerilor locale la Roman, unde USR nu a obținut decat doar doua mandate de consilier local, Biroul Politic Județean a decis excluderea viceprimarului Radu Samson din partid ■ pe cale de consecința Radu Samson ar pierde mandatul de consilier local și viceprimar n Radu Samson…

- Constantin-Bogdan Merfea este candidatul USR pentru Primaria comunei Dulcești. Are 50 de ani, este casatorit și are 2 copii. Bogdan Merfea este viceprimar al comunei Dulcești. Dedicarea lui pentu comunitate și implicarea activa in rezolvarea problemelor nu a fost vazuta cu ochi buni de actualul primar…

- ■ timp de o saptamana romașcanii s-au bucurat de manifestarile organizate de Primarie, in cadrul celei de a XIV-a ediții a acestui eveniment comunitar de excepție ■ manifestarile au inclus acțiuni culturale, sportive, religioase, științifice, la care au participat sute de persoane ■ manifestarile au…

- ■ in fruntea listei pentru Consiliul Local se afla deputatul Dan Laurențiu Leoreanu, urmat de primarul in exercițiu, Leonard Achiriloaei ■ sunt și șase dintre actualii consilieri locali ■ Conform unei postari facuta de deputatul Dan Laurențiu Leoreanu pe pagina de Facebook, luni, 22 aprilie 2024, a…

- ■ legea obliga ca autoritațile sa publice salariile personalului bugetar ■ este vorba despre leafa de baza, solda funcției, indemnizația de incadrare sau indemnizația lunara ■ mai sunt afișate valoarea bruta a sporurilor, compensațiilor și primelor, pentru fiecare funcție ■ nerespectarea obligației…

- Romașcanii au fost anunțați ca, saptamana trecuta, Hala Centrala din piața municipiului a fost inchisa pentru lucrari de igienizare și renovare. Primarul Leonard Achiriloaei a efectuat o vizita in teren, pentru a constata modul in care arata hala dupa igienizare. ”In aceasta saptamana, 1-7 aprilie,…

- ■ dupa prezentarea Raportului de activitate din cei 4 ani de mandat, edilul șef adjunct a raspuns la o serie de intrebari ■ declara ca se va intoarce in mediul privat ■ intrebat fiind care ar fi funcțiile pe care și le-ar dori intr-un viitor post in primarie, Radu Samson susține ca i-ar place sa […]…