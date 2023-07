Stiri pe aceeasi tema

- Planurile guvernanților pentru noi taxe pentru romani! Masurile ar trebui sa intre in vigoare in luna septembrie a acestui an. Liderii Coaliției fac noi scenarii legate de taxele platite de romani. Astazi, la ora 13:00, Ministrul de Finanțe Marcel Boloș va prezenta liderilor coaliției de guvernare…

- Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, prezinta miercuri, 12 iulie, noi simulari privind eliminarea unor facilitați fiscale și creșteri de accize. Astfel, prețul mai multor produse ar urma sa creasca din septembrie ca urmare a modificarilor privind TVA-ul.De exemplu, mancarea animalelor de companie…

- Tehnostrade, una dintre cele trei mari companii de constructii detinute de omul de afaceri Dorinel Umbrarescu, a raportat la Ministerul de Finante un numar mediu de 3.423 de angajati pentru 2022, ceea ce inseamna o crestere de peste 50% fata de 2021, cand numarul muncitorilor a fost de 2.259. De asemenea,…

- Ucraina ar avea un plan de rezerva in ceea ce privește realizarea transporturilor de cereale pe Marea Neagra. Numele Romaniei nu este menționat, insa planurile țarii vecine ar putea fi unele destul de ambițioase. In iulie anul trecut, Organizatia Natiunilor Unite si Turcia au intermediat intre Moscova…

- Ionuț Stroe este al doilea oficial liberal care vorbește public despre candidatura lui Nicolae Ciuca la alegerile prezidențiale din 2024. Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe spune ca Nicolae Ciuca este in mod automat candidatul PNL la prezidentiale, transmite News.ro. ”Din punctul nostru de vedere,…

- Ordonanța de urgența care vizeaza reducerea cheltuielilor publice urmeaza sa fie aprobata in aceasta saptamana de guvern, dupa ce proiectul va fi discutat in ședința coaliției. „Nu facem altceva decat sa reducem și sa amanam acele cheltuieli care nu sunt absolut necesare”, spunepremierul Nicolae Ciuca.…

- Presedintele Consiliului Fiscal, Daniel Daianu, a afirmat ca nivelul de impozitare din Romania este printre cele mai scazute din Uniunea Europeana, precizand ca am ajuns in aceasta situatia pentru ca s-au produs erori monumentale in urma cu mai multi ani. El a mai precizat ca daca vor fi reduse contributiile…

- Eugen Teodorovici, fost ministrul de Finante, a comentat in cadrul emisiunii “Puterea cuvantului” aparitia in presa a unor stenograme ale discutiilor purtate in cadrul coalitiei PNL-PSD, referitoare la constrangerile bugetare ce urmeaza a fi implementate de Guvern. Acesta considera ca Guvernul nu poate…