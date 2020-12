Stiri pe aceeasi tema

- Romania inregistreaza cele mai bune rezultate in dimensiunea Conectivitate, datorita utilizarii ridicate a benzii largi de foarte mare viteza și disponibilitații ample a rețelelor de foarte mare capacitate fixe, Romania situandu-se astfel pe locul 5 in UE.Cu toate acestea, digitalizarea economiei a…

- Romania se situeaza pe locul 26 din cele 28 de state membre ale UE in cadrul Indicelui economiei și societații digitale (DESI) pentru 2020. Pe baza datelor anterioare pandemiei, performanța Romaniei a fost identica in patru din cele cinci dimensiuni DESI masurate. Aceasta situație este cauzata de…

- In vederea asigurarii in bune condiții a alegerilor parlamentare din 6 decembrie, programul de eliberare a actelor de identitate in vederea exercitarii dreptului la vot se va desfașura la toate serviciile publice comunitare de evidența a persoanelor din teritoriu dupa urmatorul program: Sambata, 5 decembrie…

- Medicul Adina Alberts iși dorește sa demonstreze ca testarea in masa este posibila. Asociația dr. Adina Alberts, bineințeles o organizație non-profit, a organizat in Slobozia o campanie de testare gratuita. „Acțiunea din Slobozia este in plina desfașurare. In mai puțin de 2 ore am epuizat peste 80%…

- Astfel, la sedinta Biroului Permanent, convocata la solicitarea USR, au fost prezenti doar doi membri – presedintele interimar al Senatului: Robert Cazanciuc si senatorul USR George Dirca. Liderul senatorilor USR, Radu Mihail, a solicitat oficial joi dimineata convocarea Biroului Permanent de la ora…

- Romania poate sa devina tara din Europa cu cea mai accelerata crestere a economiei digitale si a societatii, in general, iar in urmatorii patru ani vrem sa nu mai avem in sistemul public nici macar un angajat care sa nu aiba competente digitale de baza, a afirmat, joi, intr-o conferinta de specialitate,…

- ​Executivul vrea sa adopte o Ordonanța de urgența prin care autoritațile și instituțiile publice ar putea fi obligate ca, în urmatorii 2 ani, sa-și migreze și sa-și integreze sistemele informatice într-un Cloud guvernamental, un sistem IT integrat menit sa reduca risipa de bani din sectorul…

- Banicioiu ar fi pretins, in perioada 2012-2014 aproape un milion de euro pentru a-și folosi influența și pentru a numi manageri de spital pe care doi oameni de afaceri ii puteau controla și pentru a aloca sume de bani spitalelor cu care aceștia aveau contracte. Berbeceanu a fost angajat ca functionar…