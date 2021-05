Digitalizarea serviciilor bancare. Trei experiențe din timpul pandemiei. Eseu scris cu pixul pe hârtie Daca ne aducem bine aminte, și cu siguranța uitarea înca nu a intervenit, pentru ca este vorba de o istorie recenta și destul de traumatizanta, la începutul crizei corona virusului au aparut în mass-media, preluate pe benzile de știri ale televiziunilor, recomandari ale bancherilor catre clientela sa foloseasca online banking-ul și aplicațiile mobile. Abundau apelurile de a nu face vizite la banca decât daca este strict necesar. Pe ușile agențiilor erau afișate reguli stricte de limitare a numarului de persoane prezente și alte reguli de prevenție. A trecut un an de atunci… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

