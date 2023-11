Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Campia Turzii ii cauta pe hoții care au furat decorațiunile folosite pentru impodobirea orașului, de Craciun. Nici o persoana din cadrul administrației nu și-a dat seama pana acum. „La data de 7 noiembrie, polițiștii municipiului Campia Turzii au fost sesizați despre faptul ca in perioada…

- Un nou tip de escrocherie a aparut in mediul online in ultima perioada. Conform colegilor de la stiridecluj.ro, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului a anunțat un nou tip de escrocherie, prin care unele site-uri copiaza imaginea unor companii de stat. „Aceste incercari de frauda se…

- Esti pasionat de unghii si vrei sa incepi o cariera in domeniu? Ei bine, primul pas pe care il poti face pentru a deveni un tehnician de succes este sa urmezi un curs online de unghii. Te așteapta numeroase avantaje și oportunitați pe care merita sa le descoperi, iar Ioana Diana Nail Trainer te poate…

- Pe 25 octombrie sarbatorim anual Ziua Armatei Romane, iar cu acest prilej se organizeaza anual ceremonii militar-religioase peste tot in țara, inclusiv in zona Turzii. In lipsa edilului municipiului Campia Turzii, care ia cuvantul la astfel de evenimente, a rostit un discurs in numele Primariei, Administratorul…

- Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (CCIB), cu sprijinul Primariei sectorului 4, a organizat in Aula Carol I din sediul sau istoric Topul firmelor din sectorul 4, manifestare ce a avut ca obiectiv evidentierea celor mai performanti operatori economici cu sediul social pe raza acestei…

- Acuzații grave ale familiei lui Mircea Vișan din Arad, la trei luni de la decesul acestuia: apropiații sunt convinși ca barbatul de 32 de ani a decedat in urma multiplelor lovituri primite de la polițiștii locali. Mircea Vișan cunoscut in Arad și dupa pseudonimul „Vișinel” a decedat pe 14 iulie 2023,…

- Maine, de la ora 12.00, polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj, impreuna cu reprezentanți ai primariei comunei Mihai Viteazu, vor organiza o acțiune de prevenire a accidentelor rutiere pe raza comunei Mihai Viteazu. In cadrul acestei acțiuni, care va avea loc in fața primariei…

- Direcția Naționala Anticorupție – Serviciul Teritorial Cluj funcționeaza ilegal din cauza lucrarilor la cladirea in care instituția iși desfașoara activitatea acum, lucrari ce nu au fost recepționate pana acum. Sediul instituției, situat intr-o cladire istorica de pe Calea Dorobanților nr. 1 și este…