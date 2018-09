Digitalizarea in banking: principalele produse lansate anul acesta de jucatorii de pe piata locala si cum le poti accesa

Stiri pe aceeasi tema

- Un gigant german lanseaza un adevarat „Blitzkrieg” pe piața locala. Colosul intra in forța pe piața din Romania, iar zeci de magazine vor aparea dintr-odata.Acesta este deja unul dintre cele mai puternice cinci branduri de profil din Ungaria si Cehia și urmeaza sa-și faca intrarea și pe piața locala. Citește…

- Ziarul Financiar lanseaza maine anuarul Constructii & Imobiliare 2018, anuar care prezinta o analiza cuprinzatoare a evolutiei pietei de constructii si imobiliare in ultimul an. Anuarul include analize ale celor mai importante miscari din acest sector in decursul ultimului an, previziuni…

- In timp ce multe companii au incetinit foarte mult dezvoltarea de ceasuri inteligente, iar altele au renuntat la acest tip de produse, Apple pare sa se bucure in continuare de succes cu Apple Watch . Nu doar ca ceasurile sale se vand inca foarte bine, insa ultimul trimestru a marcat o crestere semnificativa…

- Perechea euro/leu a avut in perioada analizata un parcurs calm, chiar daca BNR a decis sa mentina dobanda de politica monetara la nivelul de 2,50%. Piata este mai interesata de evenimentele de pe scena politica locala, dupa ce liderul PSD a lasat de inteles ca doreste suspendarea presedintelui Iohannis.…

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, mai multe masuri pentru sprijinirea oamenilor afectati de inundatii, care vor primi produse de stricta necesitate, materiale de constructii si ajutoare financiare, a...

- Cu toți indicatorii realizați cu depașiri ale cotelor impuse, Direcția Silvica Dambovița a stabilit, anul acesta, un record la vanzarea Post-ul RECORD: Direcția Silvica a vandut flori de tei pe piața locala, in valoare de 115 miliarde lei vechi apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Pentru al treilea an consecutiv, Coca-Cola HBC Romania, liderul industriei alimentare si a bauturilor de pe piata locala, a fost recunoscuta drept cea mai responsabila companie din tara, prin transparenta si implicarea cu care a dezvoltat proiecte de responsabilitate sociala si de mediu, conform studiului…

- Europenii impun noi taxe vamale unor importuri americane din iulie, anunta vicepresedintele CE Maros Sefcovic.Comisia Europeana (CE) a anuntat miercuri ca noi taxe vamale vizand o serie de importuri americane urmeaza sa intre in vigoare de la inceputul lui iulie.