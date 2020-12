Stiri pe aceeasi tema

- Programul operațional” Ajutorarea persoanelor defavorizate” a fost anunțat ca un mare succes al guvernului liberal in lupta contra efectelor pandemiei și al saraciei, cu bani europeni atrași rapid și eficient. In Neamț programul are, ca de obicei, cateva aspecte care merita consemnate, nu neaparat…

- V. S. Capela Dumitru V. Hernia, imobil situat pe strada Parcului din municipiul Campina, a intrat in Lista monumentelor istorice din Romania, grupa A, ordinul ministrului Culturii fiind publicat luni, 14 decembrie, in Monitorul Oficial al Romaniei. Cladirea este renumita pentru imbinarea stilurilor…

- In urma analizei de specialitate efectuata de catre specialiști din domeniul medical, la nivel national, printr-un Ordin al Ministerului Sanatații, 23 spitale din țara, inclusiv Spitalul Municipal „Dr. Alexandru Simionescu” din Hunedoara, au fost incluse in lista unitaților sanitare de tip „COVID”.…

- ​Guvernul a publicat, joi seara, în Monitorul Oficial ordonanța de urgența 199/2020, care prevede suplimentarea de buget la schema de ajutoare de stat pentru IMM-uri. Citește mai departe, consulta noua ordonanța de urgența și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Romanii au de respectat noi restricții incepand de luni, 9 noiembrie 2020, dupa ce Ordonanța de Urgența și Hotararea de Guvern care stabilesc o serie de restricții la nivel național au fost publicate in Monitorul Oficial. Acestea se refera printre altele la portul maștii de protecție, circulația pe…

- Google a anunța un plan prin care își propune sa contribuie semnificativ la redresarea economiei românești prin tehnologie și accelerarea transformarii digitale, în contextul pandemiei. Programul se numește „Grow Romania with Google” și ofera o serie de instrumente, instruire,…

- ”Compania Nationala Posta Romana a incheiat cu EximBank - in urma unei proceduri competitive la care au participat mai multe banci - un acord de finantare in valoare de 200 de milioane lei, care asigura societatii fondurile necesare demararii unuia dintre cele mai ample programe de investitii in modernizare…

- Coalitia Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania lanseaza programul de training "Digitalizarea asociatiilor de pacienti". Prin intermediul acestui program, COPAC isi propune sa pregateasca un numar de 20 de reprezentanti ai asociatiilor de pacienti in mediul online. Cele 5 traininguri se vor desfasura…