Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul propune, intr-un proiect de Ordonanta de Urgenta, noi masuri fiscale pentru reducerea cheltuielilor bugetare pentru incadrarea in tinta de definit. Printre aceste masuri se numara obligatia ordonatorilor de credite ai institutiilor si autoritatilor publice de a nu incheia angajamente legale…

- Ordonanța de Urgența pregatita de Guvern prevede nu doar mariri de taxe, ci urmarește sa aduca și predictibilitate, precum și sa intareasca semnificativ cadrul legal pentru operatorii din industria jocurilor de noroc din Romania.

- Conștient ca moțiunea de ce cenzura nu are cum sa treaca, președintele USR, Catalin Drula, a decis sa renunța la ea și sa atace la Curtea Constituționala a Romaniei masurile fiscale pentru care Guvernul vrea sa-și asume responsabilitatea. Liderul USR, Catalin Drula a declarat ca urmeaza sa atace la…

- Proiectul Ordonantei de Urgenta privind masurile pentru finantarea deficitului bugetar este o lovitura fiscala data afacerilor mici si mijlocii, cu efecte negative asupra investitiilor, locurilor de munca si economiei, dar stimulative pentru inflatie, avertizeaza vineri Confederatia Nationala pentru…

- Romania ar putea alimenta cu energie electrica Republica Moldova, la iarna, iar Transgaz tocmai a devenit operatorul de transport gaze in Moldova, in condițiile in care Romania exporta deja gaze pe sub Prut și asigura tranzitul altor gaze prin Dobrogea, tot pentru moldoveni. Mai mult, OPCOM, operatorul…

- Guvernul a aprobat, joi, acordarea unor ajutoare de urgenta victimelor si familiilor afectate de tragedia de la Crevedia, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Mihai Constanin. ,,Fiecare pacient transferat in strainatate va putea fi insotit de un membru al familiei care va beneficia de un…

- Guvernul a adoptat, joi, o Ordonanta de Urgenta privind reglementarea unor masuri din domeniul pensiilor publice, document care prevede, printre altele, prelungirea perioadei in care se acorda posibilitatea cumpararii vechimii in munca necesare pensionarii pentru limita de varsta, pana la data de 31…

- Romanii nu resimt ieftinirea produselor in urma deciziei guvernului de a plafona adaosul comercial pentru 14 alimente de baza, incepand cu luna august 2023 pentru 3 luni. Deși in urma cu trei saptamani Consiliul Concurenței a publicat o analiza conform careia prețurile alimentelor ar fi scazut in…