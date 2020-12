Digitalizarea din Dolj: Directorii au primit de la ISJ o notă telefonică scrisă cu pixul Managerii unitaților de invațamant preuniversitar din Dolj au primit ieri de dimineața un mail de la Inspectoratul Școlar cu o nota telefonica scrisa cu pixul. Culmea, in nota telefonica managerii erau invitați de un inspector școlar la o conferința online, pe Google- Meet, pe tema implementarii unor noi metode de predare-invațare. Aceștia spun ca este pentru prima data cand primesc un e-mail cu o nota telefonica scrisa de mana și susțin ca de fapt asta demonstreaza cat de digitalizat și de dotat este invațamantul preuniversitar din Dolj in prezent. Reacția directorilor de școli Nota telefonica… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

