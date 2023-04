Digitalizarea comerțului din piețele tradiționale: POS la tarabă și coduri QR Procesul de digitalizare a ajuns deja in cateva piețe din țara noastra și se traduce prin echiparea vanzatorilor de la tarabe cu POS-uri pentru plata cu cardul, dar și cu coduri QR care duc clientul catre datele de identificare ale producatorilor. Asociatia Administratorilor de Piete din Romania (AAPR) doreste extinderea Proiectului „Plata cu cardul la piata”, dar si utilizarea codurilor QR cu ajutorul carora cumparatorii vor putea verifica atestatele producatorilor, a declarat, marti, presedintele AAPR, Teodor Ioan Birt. „Proiectul a inceput, a fost implementat cu succes in cateva orase din tara… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

