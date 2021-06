Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis, marți, prognoza pentru urmatoarele patru saptamani și arata ca in Romania, in luna iunie, temperaturile se apropie greu de cele normale pentru aceasta perioada. In prima saptamana din iulie vor fi temperaturi specifice pentru acest interval. 7 - 14 iunie Valorile…

- Centrul Național Anticorupție si procurorii Procuraturii Anticoruptie instrumenteaza o cauza penala, inceputa la 4 ianuarie 2021 pe faptul abuzului de serviciu, comis de un grup de persoane publice din cadrul Agenției de Intervenție și Plați pentru Agricultura. Functionarii sunt suspectati ca, prin…

- Documentele strategice ale politicilor agricole in Romania se gandesc pentru astazi si pentru ieri, aceasta fiind problema cea mai mare a Romaniei, a afirmat, marti, presedintele Comisiei pentru agricultura din Camera Deputatilor, Adrian Chesnoiu, care a subliniat ca, pentru a fi competitiva in domeniul…

- Rezultatele la Loto 6 din 49, Joker, Loto 5 din 40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc la extragerile de duminica, 16 mai 2021, pot aduce caștiguri de invidiat celor care ghicesc numerele norocoase. Miza cea mai mare o are jocul Joker, unde reportul trece de 5,59 milioane de euro, dar și la Loto 6/49…

- Culturile agricole arata bine la ora actuala chiar daca unele lucrari au fost intarziate din cauza ploilor abundente si a frigului, iar estimarile sunt foarte bune, a declarat, luni, ministrul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Adrian Oros. "Acum, din fericire, culturile agricole arata bine, chiar…

- Vanatoarea de elefanți a fost reluata in Botswana, dupa ce fusese suspendata ca urmare a pandemiei de coronavirus. Conform Agerpres care citeaza dpa, au fost emise 287 de autorizații de vanatoare a elefanților.

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale anunța, intr-un comunicat de presa, ca a finanțat, prin Programul Național de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020), proiectele dezvoltate de peste 8.600 beneficiari femei, cu fonduri europene nerambursabile in valoare de aproximativ 360 de milioane…

- Cele mai multe investitii cu reprezentanti legali femei sunt finantate prin intermediul submasurii 6.1 (Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri). Astfel, 164 de milioane de euro au fost acordate catre 4.000 de femei care s-au instalat ca tineri fermieri. Potrivit datelor transmise joi de ministerul…