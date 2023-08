Stiri pe aceeasi tema

- Din 1 ianuarie 2023, solicitarea si obtinerea in numele unei alte persoane a documentelor de stare civila este posibila si in baza imputernicirii de reprezentare electronica, potrivit Agenției Servicii Publice (ASP). Imputernicirea de reprezentare electronica poate fi acordata prin intermediul serviciului…

- Reprezentantii Bisericii Romano Catolice din Transilvania au decis sa tina pasul cu vremurile moderne si au amplasat in lacasurile de cult dispozitive pentru utilizarea cardurilor bancare. In acest fel, credinciosii care vor sa lase bani la cutia milei o pot face si in format electronic. La Brasov,…

- Rezultatele la sesiunea a doua a Bacalaureatului din acest an vor fi afisate vineri, pe site-ul bacalaureat.edu.ro si in centrele de examen, in format anonimizat, pana la ora 12,00, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei. Contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi, in intervalul orar 12,00…

- Angajatii din Finante continua protestele in intreaga tara, pe fondul nemultumirilor fata de proiectul de ordonanta vizand reducerea cheltuielilor, iar pentru 22 august anunta intreruperea lucrului pentru o perioada de doua ore si un protest in fata Ministerului Finantelor, potrivit Sindicatului Sed…

- Valentina Nafornița și Cristian Spataru și-au spus „Da” oficial, in Oficiul de stare civila. Artista a postat un stories pe rețelele de socializare, in care apare alaturi de iubitul ei, cu un buchet mare de trandafiri și ținand in mana certificatul de casatorie, scrie SHOK.md .

- Poliția Romana publica in data de 19 iunie un anunț cu rezultatele obtinute la concursul organizat pentru ocuparea functiei vacante de sef al inspectoratului de politie judetean I la Inspectoratul de Politie Judetean Maramures. Din lista publicata vedem ca s-au inscris 4 candidați, insa doar doi s-au…

- Greva din Educatie continua luni, iar la ora 10:00 sindicatele urmeaza sa anunte care este raspunsul lor la ultima oferta facuta de Guvern, respectiv daca profesorii continua sau nu protestul inceput in urma cu trei saptamani. Premierul Nicolae Ciuca a declarat, dupa consultarile cu sindicatele din…