Digitalizare Primărie Sector 3. Robert Negoiță: Am dat afară 200 de oameni, vom mai da ”La ora 18:00, am intalnire cu Asociațiile de Proprietari, pentru ca vrem sa implementam un sistem precum cel din Primarie. Suntem cea mai digitalizata instituție din Romania, cea mai transparenta instituție din Romania, avem o hotarare din Consiliu conform careia este ilegala orice plata facuta daca n-ai postat pe site contractul și factura. Totul este postat pe site. Nu doar din Primarie, ci și din cele noua instituții subordonate. Au obligația de a posta orice cheltuiala facuta. Incercam sa implementam același soft și pentru Asociațiile de Proprietari. De ce o persoana care are card vrea… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

