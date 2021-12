DIGITALIZARE: Lipsa forței de muncă din România accelerează automatizarea proceselor în companiile locale O companie ce automatizeaza prelucrarea documentelor contabile, fluxul de numerar, monitorizarea stocurilor și generarea automata de comenzi are costuri inițiale de 2.000 – 5.000 de euro, pe care le poate recupera in 3-12 luni. Un IMM poate eficientiza departamentele de contabilitate și HR, reducand cu pana la 90% implicarea umana, doar prin automatizarea fluxului de documente, cu investiții incepand de la 1.000 de euro. Costurile operaționale scad, in acest caz, cu cel puțin 50% București, 16 decembrie 2021 – Lipsa forței de munca este principalul factor care determina automatizarea fluxurilor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

