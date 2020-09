Agenția Naționala de Cadastru și Publicitate Imobiliara (ANCPI) introduce de luni, 28 septembrie, sistemul de semnare a documentelor in browser, precum și plata anumitor cereri cu cardul in aplicația eTerra, așa cum se fac plațile pe site-urile de comerț electronice. Semnarea documentelor in browser simplifica și eficientizeaza procesul de depunere și soluționare a lucrarilor de […] The post Digitalizare la Cadastru: Ce servicii vom putea achita cu cardul, ca pe orice site de comerț electronic appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .