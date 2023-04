Stiri pe aceeasi tema

- Un nou seminar, cu tema „Insolvența in contextul actual și modalitați de prevenire a acesteia” va fi organizat de Camera de Comerț și Industrie a Romaniei și SCA Piperea și Asociații, in parteneriat cu Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in data de 6 aprilie, intre orele 10:00 și 15:00,…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș și Direcția Sanitara Veterinara și pentru Siguranța Alimentelor Timiș, sub egida Instituției Prefectului Județul Timiș, organizeaza in data de 7 martie, ora 11.00, la Centrul Regional de Afaceri al CCIAT din Timișoara (Bd. Eroilor de la Tisa nr.22), in…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș deruleaza proiectul “Digitalizam Vestul”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman. De la lansarea proiectului și pana la finalul lunii ianuarie, in cadrul campaniei de conștientizare derulata in județul Timiș, au fost contactate și informate…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de beneficiar și S.C. DIACOSTAMPET SRL in calitate de partener deruleaza Proiectul “Digitalizam Vestul”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1: Competențe digitale pentru angajații din IMM, Operațiunea: Imbunatațirea…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, in calitate de beneficiar, și și S.C. Diacostampet SRL in calitate de partener, deruleaza proiectul „Digitalizam Vestul”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, care vizeaza competențe digitale pentru angajații din IMM și imbunatațirea nivelului…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in calitate de beneficiar și S.C. DIACOSTAMPET SRL in calitate de partener deruleaza Proiectul “Digitalizam Vestul”, cofinanțat prin Programul Operațional Capital Uman, Componenta 1: Competențe digitale pentru angajații din IMM, Operațiunea: Imbunatațirea…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza, cu sprijinul Ambasadei Republicii Elene la București – Biroul Economic și Comercial, și al HELEXPO Salonic, o deplasare la Expoziția Internaționala de Fructe și Legume Proaspete „Freskon 2023”, care va avea loc in perioada 23 – 25 aprilie,…

- Camera de Comerț, Industrie si Agricultura Timiș, in colaborare cu Inspectoratul Teritorial de Munca Timiș, organizeaza in data de 16 februarie, ora 11,00, un seminar de informare și instruire a agenților economici privind modul de aplicare a noilor reglementari legislative intrate in vigoare, sub genericul…