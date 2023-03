Digital UP la Cluj: transformarea digitală va relansa inovarea ,,Proiectul național Digital UP și-a propus, simultan, sa creasca nivelul de conștientizare al antreprenorilor cu privire la necesitatea adaptarii la noua tendința a economiei globale, transformarea digitala, sa asigure implicarea industriei tehnologiei, precum și a autoritaților naționale și locale in susținerea acestei transformari”, a susținut doamna Cristina Chiriac, președinta CONAF, in cadrul celei de-a cincea dezbateri a proiectului ,,Digital UP. Dezvoltare antreprenoriala pentru IMM-uri”, care s-a desfașurat joi, 30 martie, la Cluj-Napoca. ,,Impreuna cu partenerii noștri și cu invitații… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

