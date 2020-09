Comisia Europeana va elabora o strategie in sensul incurajarii folosirii instrumentelor monetare digitale, in contextul in care, in prezent, 78% dintre platile efectuate in zona euro sunt in numerar. Astfel ca, Uniunea Europeana va introduce, in urmatorii patru ani, noi reglementari pentru facilitarea platilor transfrontaliere prin utilizarea tehnologiei de tip “blockchain” si a monedelor digitale stabile, arata documente UE citate de agentia de presa Reuters. “Pana in anul 2024, UE va implementa un cadru complet care sa permita functionarea tehnologiilor digitale de distribuire si a criptoactivelor…