Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL de Suceava, Angelica Fador, a declarat ca avand un Guvern liberal, Romania a trecut cu bine in 2020 prin criza economica generata de pandemia de COVID. Mai mult, Angelica Fador a evidențiat faptul ca in momentul de fața, odata ce criza sanitara incepe sa fie stapanita prin campania de…

- ​Președintele Klaus Iohannis conssidera ca decizia înghețarii salariilor bugetarilor este „una justa”, precizând ca economia s-a contractat în perioada pandemiei, iar „concluzia e simpla: sunt mai puțini bani la buget”.„Masura este una justa, suntem…

- Dupa un an 2020 extrem de dificil din punct de vedere economic, in acest an vine cu adevarat scadența și se prefigureaza o criza economica „intensa”, spune profesorul Dan Voiculescu pe blogul personal.

- Gabriela Firea (PSD) acuza coaliția de guvernare ca nu este in stare sa gaseasca soluții la actuala criza sanitara și economica. „Preocuparea esențiala este pentru targuielile politice”, concluzioneaza Firea. Respingem categoric circul ieftin, penibil, pus la cale de presedintele Iohannis…

- Se activeaza susținatorii lui Ludovic Orban, dupa ce acesta a anunțat ieri, in cadrul PNL, ca vrea sa fie din nou premier al Romaniei. Antonel Tanase, fost secretar general al guvernului, afima ca „daca cineva este potrivit sa ocupe poziția de premier in aceste vremuri marcate de o criza sanitaro-economica…

- Sociologul Vladimir Ionaș a declarat joi seara ca dupa ce va fi numit noul Guvern la inceputul lui 2021, vom avea o perioada de un an, un an și jumatate de liniște cel puțin la nivelul declarațiilor publice. „Doar partidele de opoziție, AUR și PSD, probabil ca vor critica multe dintre masurile pe care…

- Pandemia de coronavirus pune sub presiune sustena­bilitatea unor economii europene, determinandu-i pe unii sa sustina ca cresterea economica si sustinerea monetara venita din partea BCE nu vor fi suficiente si ca datoriile publice ar trebui renegociate, scrie Euractiv. UE se chinuie sa depaseasca…

- In timp ce guvernele din intreaga lume dau asigurari ca economia isi va reveni incepand din 2021, Banca Mondiala si Fondul Monetar International au publicat recent prognoze sumbre. Potrivit calculelor Fondului Monetar International, performanta economiei globale va fi in 2020 și in 2021 cu …