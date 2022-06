Increderea in presa din Romania a scazut in 2022 cu 11 procente fata de anul 2020, iar increderea in stiri este, de asemenea, in scadere si, totodata, a scazut numarul celor care platesc pentru stirile online, informeaza Digital News Report, lansat miercuri de echipa de cercetare a Facultatii de Jurnalism si Stiintele Comunicarii din cadrul Universitatii din Bucuresti. Increderea in presa a scazut in Romania, ajungand, in 2022, la 33% fata de 44% in 2020 si 42% in 2021, iar procentul celor care nu au incredere in presa este in crestere in 2022 – 31%, fata de 2020 – 24%, si 2021 – 29%. Cei care…