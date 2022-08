Digital Kay lanseaza Are You There, cu emotie pentru cel mai bun prieten al omului

Stiri pe aceeasi tema

- „Fetița de milioane” a momentului, Paulina, și trupa indie-alternative, Stema, lanseaza piesa „Avere”, un tribut al persoanelor care muncesc o viața pentru cei dragi, pentru a putea duce un trai lipsit de griji. Melodia „Avere” include ritmurile consacrate ale Paulinei și accentele bine cunoscute ale…

- A1 x J1 face echipa Mabel pentru “Deal Or No Deal”. In timp ce stilul lor unic de rap și parteneriatul infloritor este remarcat ca o caracteristica a lor distinsa, A1 x J1 continua sa creeze valuri in industrie cu rework-urile unor melodii pop clasice. De data aceasta, „Finders Keepers” a lui Mabel…

- florianrus lanseaza „Dulce Greșeala”, prima piesa de pe noul EP al artistului. Versurile piesei vorbesc despre o poveste pe care fiecare dintre noi a trait-o la un moment dat, unde am oferit totul cu riscul de a investi timp și sentimente intr-o „dulce greșeala”. „Flacara mea geamana” este cel de-al…

- Dj Lucian(Lucian Mitrache)&Geo(Naita George) lanseaza impreuna cu Next Route (Beznea Teodor Dorinel),o noua piesa de calitate,care se numeste „Strong Love”.Lansata impreuna cu casa de discuri Norvis Music,”Strong Love” este o piesa de dragoste, numai buna pentru zilele toride de vara, dar si pentru…

- ARTY vine cu o reinterpretare care combina emoția cu entuziasmul, dorința cu ezitarea. Piesa „So Good To Me”, semnata de ARTY, complimenteaza melodia originala a lui Chris Malinchak, lansata in 2013. Artistul a reușit sa pastreze esența piesei originale, care s-a dovedit a fi un adevarat hit la momentul…

- Vara este tot mai aproape și se anunța plina de iubire, distracție, muzica buna și nopți lungi cu petreceri pana la rasarit. Andrew Dum da startul cu “So Good”, o piesa dance energica și plina de optimism, susținuta de vocea cu timbru patrunzator și versuri pozitive. Piesa in varianta radio a fost compusa…

- Audien a facut echipa cu XIRA pentru „One Last Dance”, o piesa despre dragoste, dorința, deznadejde și neputința. „One Last Dance” spune povestea unei relații care a ajuns la sfarșit, dar pentru care acel ultim moment conteaza enorm. In acord cu ultimele piese pline de emoție, pe tematica amoroasa,…