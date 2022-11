Teatrul de Arta Digitala din Dubai va gazdui o prezentare de moda și un spectacol controlat in intregime de inteligența artificiala(AI). Incepand de duminica, Digital Fashion Dubai, care va avea loc in spațiul ToDA din Souk Madinat, promite sa fie o „calatorie multisenzoriala care ii va duce pe vizitatori departe de moda tradiționala in lumea […] The post Digital Fashion. Viitorul modei, modelat la Inteligența Artificiala first appeared on Ziarul National .