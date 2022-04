Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Romaniei a fost invinsa de Polonia, scor 4-0, in Billie Jean King Cup. In ultimul meci al zilei, perechea Mihaela Buzarnescu/Andreea Mitu a fost invinsa de cuplul Magdalena Frech / Alicija Rosolska, scor 5-7, 6-3, 10-5. In primul meci de sambata, Andreea Prisacariu (locul 324 WTA) a fost invinsa…

- Iga Swiatek (20 de ani), liderul mondial din circuitul feminin, a invins-o fara drept de apel pe Andreea Prisacariu (22 de ani, 324 WTA), in meciul trei al confruntarii Polonia - Romania din „Billie Jean King Cup”. Astfel, echipa noastra a cedat cu 0-3, fiind oprita din drumul spre turneul final al…

- Echipa Romaniei este condusa cu 3-0 de Polonia si a ratat calificarea in faza finala a Billie Jean King Cup. In primul meci al zilei de sambata, Andreea Prisacariu, locul 324 mondial, a fost invinsa de liderul mondial Iga Swiatek, scor 6-0,6-0, in 47 de minute.

- Polonia conduce cu 2-0 impotriva Romaniei (Billie Jean King Cup, baraj de calificare la turneul final) inaintea partidelor de sambata, iar misiunea Andreei Prisacariu in fața liderei mondiale Iga Swiatek va fi una foarte dificila. Partida va fi transmisa in format LiveTEXT pe HotNews.ro.

- POLONIA - ROMANIA. Irina Begu și Mihaela Buzarnescu sunt romancele care intra azi pe teren la Radom, in confruntarea din Billie Jean King Cup. Adversare sunt Magda Linette și Iga Swiatek, noul lider mondial din WTA. Duelurile vor putea fi urmarite in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Digi Sport…

- Ion Craciunescu (71 ani) nu a fost indiferent la comportamentul Andreei Prisacariu din timpul conferinței de presa dinaintea meciului cu Polonia din Billie Jean King Cup. Sportiva a ras in hohote, iar fostul arbitrul a taxat imediat atitudinea. Andreea Prisacariu, convocata de Horia Tecau pentru duelul…

- Andreea Prisacariu (22 de ani) a fost convocata de urgența de Horia Tecau pentru meciul Polonia – Romania din Billie Jean King Cup, in contextul problemelor de lot cu care se confrunta „tricolorele”. Gabriela Ruse, cel mai bine clasata „tricolora” din echipa de Billie Jean King Cup, nu va mai face…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, cap de serie numarul 24, a fost invinsa de poloneza Iga Swiatek, a patra favorita, cu 7-6 (6), 6-4, vineri, in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 8.584.055 de dolari. Accidentata la coapsa stanga, Halep…