- Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc și-au creștinat astazi baiețelul, pe Liam. Antrenorul a publicat pe Instagram, prima imagine din biserica, iar cei care il urmaresc i-au transmis mesaje in cea mai importanta zi din familia lui.A aparut și prima imagine de la botez, pe care mandrul tatic a postat-o…

- Laurențiu Reghecampf iși creștineaza fiul cel mic in ziua de duminica, 26 septembrie. Antrenorul de fotbal și iubita lui, Corina Caciuc, au organizat un eveniment ca la carte pentru a sarbatori botezul micuțului Liam, in ciuda incidentului violent ce s-a petrecut intre el și Anamaria Prodan in Snagov.…

- Astazi, Laurențiu Reghecampf și Corina Caciuc iși boteaza fiul, insa se pare ca se va lasa cu scandal in fața bisericii unde antrenorul și iubita lui urmeaza sa ajunga. Amalia Bellantoni tuna și fulgera, dupa ce in urma cu doua zile antrenorul a fost surprins in timp ce o batea pe inca soția lui, Anamaria…

- Antrenorul lui Netftchi Baku iși boteaza baiețelul nou-nascut pe care il are impreuna cu partenera sa de viața, Corina Caciuc Și-au anunțat prezența oameni din fotbalul romanesc, prieteni din lumea mondena pentru a le fi alaturi, atat la ceremonia religioasa, cat și la petrecere. Evenimentul anului…

- Chiar daca nu ii mai leaga absolut nimic, astazi este zi de sarbatoare atat pentru Anamaria Prodan, cat și pentru Laurențiu Reghecampf. Laurențiu Reghecampf Junior, fiul celor doi, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Antrenorul a ținut sa ii transmita un mesaj special, emoționant, fiului sau.

- Divorțul momentului in showbizul romanesc este departe de a se fi terminat. Anamaria Prodan și Laurențiu Reghecampf nu mai formeaza un cuplu, iar antrenorul și-a refacut viața alaturi de Corina Caciuc, noua lui partenera, femeia care i-a daruit un fiu pe nume Liam. Cu puțin timp inainte de botezul mezinului…

- In urma cu cateva zile, Anamaria Prodan a aflat care este suma pe care Laurențiu Reghecampf Jr. o va primi de la tatal sau. Antrenorul a fost obligat la plata a unei cote de 1/3 din totalul veniturilor lunare, deși salariul sau s-a schimbat in ultima perioada.

