Stiri pe aceeasi tema

- Manechinul islandez și verișoara lui au povestit aventura cu Foden și Greenwood, care au fost amendați cu 1.500 de euro și au ratat partida din Danemarca. N-au gusturi rele debutanții lui Southgate in naționala Angliei. The Sun a aflat cu cine au petrecut Mason Greenwood și Phil Foden in hotel noaptea…

- Tinerii fotbalisti englezi Mason Greenwood si Phil Foden risca sanctiuni disciplinare dupa aparitia unei inregistrari video in care cei doi apar ca invita tinere in camerele lor, dupa meciul de sambata, in care Anglia a invins Islanda cu 1-0, la Reykljavik, in Liga Natiunilor, transmite Reuters potrivit…

- Dupa meciul caștigat sambata de Anglia cu Islanda, scor 1-0, in Nations League, Mason Greenwood (18 ani) și Phil Foden (20 de ani) „și-au adus fete in camerele de hotel" de la Reykjavik, dupa cum a dezvaluit in exclusivitate The Sun. Clienții hotelului au facut poze și au incercat sa le descoasa pe…

- Ministerul Educației, Monica Anisie, a declarat marți ca a aflat din presa ce s-a intamplat cu licitația privind achiziția de tablete pentru elevi și ca a cerut premierului demisia șefei ONAC. Ea a precizat ca ministerul și-a indeplinit obligația, aceea de a asigura banii necesari achiziției și ca nu…

- Ezequiel Lavezzi și Natalia Borges, fosta partenera a lui Horia Tecau, au petrecut doua luni in Caraibe, pe insula St. Barth, din cauza coronavirusului. Presa din Argentina susține ca aceasta perioada a dus la desparțirea celor doi. Dupa perioada de carantina, Lavezzi s-a intors cu un avion privat…

- La sase luni de la izbucnirea pandemiei, oamenii de stiinta inca incearca sa afle o serie de specificitati ale coronavirusului si ale bolii pe care o provoaca, pentru a raspunde la o serie de intrebari privind imunitatea si rolul factorilor genetici, noteaza revista Nature, preluata de Hotnews. La sfarsitul…

- Purtatorul de cuvand al PSD Lucian Romașcanu a reacționat dupa scandalul din Centrul Vechi provocat de doi colegi deputați, spunand intr-o intervenție pentru Antena3 ca lucrurile au stat invers decat a relatat presa.„Am avut un schimb de mesaje cu dl Solomon și ințeleg ca lucrurile stau invers…

- Scandalul dintre Brigitte Pastrama și fiul ei, Robert, nu pare sa se incheie, ba chiar cei doi nu par sa-și doreasca vreo impacare. Dupa ce a fost acuzat de violența, furt și distrugere, fiul brunetei a povestit tot ce s-a intamplat in seara cu probleme.