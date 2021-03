Stiri pe aceeasi tema

- Nici in Statele Unite nu e ușor pentru varstnici sa reușeasca sa se programeze pentru vaccinarea anti-Covid. Mai mulți tineri cu abilitați informatice au creat un grup intitulat „Vanatorii de vaccinuri” și au sarit in ajutorul persoanelor vulnerabile, pe care le ajuta sa gaseasca un loc pentru imunizare,…

- Stabilita in Statele Unite, unde are o licența in Sanatate Publica la Universitatea din Toledo, atleta de 26 de ani va reprezenta Romania și CSM Bacau la Campionatul European de sala programat in acest weekend, in Polonia. 20 de ore pentru patru minute și 13 secunde Peste 10.000 de kilometri. Parcurși…

- Petronela Simiuc va reprezenta CSM Bacau la Campionatul European de sala care va avea loc saptamana viitoare, la Torun, in Polonia. Stabilita de mai multa vreme in Statele Unite ale Americii, unde și-a terminat studiile universitare și post-universitare, Simiuc a obținut calificarea la Europenele de…

- Atletul Clubului Sportiv Municipal Ploiești, Petre Rezmives, a ocupat locul al optulea in finala probei de „60 metri” a Campionatului Balcanic de atletism in sala, competitie desfasurata, sambata, la Istanbul, in Turcia. Sportivul pregatit de Augustin Iancu si Robert Munteanu a inregistrat cel de-al…

- Secția de atletism de la CSM Ploiesti (antrenori Augustin Iancu – coordonator, Robert Munteanu) a obținut doua titluri de campioni nationali de la prima competitie importanta a acestui an: Finala Campionatului Național de seniori și U23 (tineret), desfasurata, la sfarșitul saptamanii trecute, la Bucuresti,…

- Un medic de familie din Calarași a facut un anunț public, prin care-și informa pacienții ca daca refuza vaccinarea anti-COVID, ii scoate de pe lista. Nu ar fi prima data cand recurge la un asemenea gest. Sunt și alți medici care ii susțin demersul. Plus ca ar avea la baza ”impunerii„ sale, inclusiv…

- Administratia americana pentru alimente si medicamente (FDA) a anuntat marti ca autorizeaza comercializarea in Statele Unite a primului test pentru COVID-19 la domiciliu si fara prescriptie medicala, relateaza AFP.