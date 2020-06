Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400.000 de oameni din intreaga lume au murit din cauza noului coronavirus, potrivit Universitații Johns Hopkins, noteaza CNN.Aceasta cifra sumbra a fost atinsa in primele ore ale zilei de duminica dimineața.Din totalul deceselor provocate de COVID-19, peste 109.000 au fost inregistrate in Statele…

- Conform datelor initiale colectate de Consiliul International al Asistentilor Medicali ICN , peste 600 de asistenti medicali au murit din cauza COVID 19 la nivel mondial, in timp ce peste 230.000 de cadre medicale au fost infectate cu noul coronavirus, relateaza dpa, preluat de Agerpres.Organizatia…

- Pandemia de COVID-19 a facut cel putin 347.723 de morti in lume de la aparitia sa in decembrie in China, potrivit unui bilant intocmit de AFP pe baza datelor oficiale, marti, la orele 19.00 GMT.Peste 5.541.

- Peste 4.500.000 de cazuri cu Covid-19 și 300.000 de decese la nivel mondial Foto: Arhiva. Numarul contaminarilor cu noul coronavirus, în lume, a trecut de 4.500.000 de cazuri, conform datelor centralizate de Universitatea Americana, Johns Hopkins.…

- Pandemia de coronavirus a depașit patru milioane de cazuri de imbolnaviri la nivel mondial. In același timp, Italia și Marea Britanie au depașit pragul de 30 de mii de decese. La o diferența mica se afla Spania și Franța.

- (foto: www.rawpixel.com) Numarul total de infectari cu coronavirus a depașit 3,5 milioane la nivel mondial, conform worldometers.info . Dintre aceștia, 245.038 au decedat (7%). In total, la nivel global, s-au vindecat 1.128.298 de pacienți (32,2%). Cele mai multe infectari sunt inregistrate in SUA (33%…

- Peste 11 zile se vor implini exact doua luni de la confirmarea primului caz de COVID-19 in Romania, iar situatia a devenit tot mai critica de la o zi la alta, crescand atat numarul celor infectati cu acest virus, cat si numarul deceselor. Toate competitiile sportive din Romania au fost intrerupte, nefiind…

- Pilotul britanic a fost de patru ori vicecampion mondial al Formulei 1 in perioada 1955-1961. A bifat 212 victorii in cele 529 de curse la care a luat parte de-a lungul carierei. Sir Stirling Moss este considerat in lumea motorsportului drept "cel mai mare pilot care nu a castigat titlul de campion…