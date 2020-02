Stiri pe aceeasi tema

- Maria Gheorghiu a declarat ca și-ar dori ca oamenii sa nu intre in panica si a spus ca "se lucreaza la un tratament" și "prezice" ca in maximum trei luni va fi descoperit remediul. "Am auzit un mesaj, ieri seara. Este vorba de Italia, unde se va descoperi pentru prima data. Haideti sa credem…

- Panica epidemiei de coronavirus s-a dovedit a fi de bun augur pentru o romanca. Prinsa la furat, in Italia, femeia a fost elbierata de autoritați, pentru ca prezenta niște simptome asociate cu virusul ucigaș din China.

- Cantarețul de muzica de petrecere Alessio, caci despre el este vorba, și familia lui au fost obligați sa ramana in Cremona, din cauza virusului mortal. Italia este in alerta maxima, dupa ce numarul cazurilor de imbolnavire cu coronavirus a explodat, iar autoritațile au fost obligate sa ia masuri draconice…

- Toți pasagerii care vor ateriza pe aeroportul „Ștefan cel Mare” din Suceava cu cele trei curse aeriene din Italia, Roma, Bergamo și Bologna și care declara ca vin din zone italiene cu coronavirus vor fi plasați in carantina pe o perioada de 14 zile. Ministerul Sanatații a transmis astazi ca autoritațile…

- La doar cateva ore dupa ce au informat ca sase persoane au contactat virusul, primele cazuri cunoscute de transmitere locala a noului coronavirus, oficialii italieni au anuntat alte opt cazuri, printre care si cinci lucratori sanitari, potrivit Agerpres. Agentia de stiri ANSA a anuntat ca doua persoane…

- Doi romani, o femeie și un barbat, au fost gasiți morți intr-o casa din Italia. Dubla crima a fost comisa in centrul istoric din Ceglie Messapica, localitate din sudul Peninsulei. Pe scarile din fața casei a fost gasit trupul romancei, plin de sange. In locuința a fost gasit cadavrul barbatului, zacand…