- Dupa ce înainte de participarea la turneul WTA 1000 de la Miami anunțase ca va juca pentru România în meciul de FedCup contra Italiei (baraj pentru Grupa Mondiala), Simona Halep a fost nevoita sa declare forfait. Ea nu va evolua în duelul din Sala Polivalenta din Cluj Napoca…

- ​​Simona Halep revine pe teren dupa o pauza de câteva saptamâni, locul 3 WTA urmând sa o întâlneasca în turul doi de la Miami pe Caroline Garcia. Organizatorii au anunțat progamul zilei de joi, precum și ora de start a meciului jucatoarei noastre.Astfel, Halep…

- Elon Musk n-are niște zile prea liniștite. Dupa ce un nou prototip Space X a explodat la aterizare, Musk mai are o problema privind averea sa. Acțiunile Tesla au scazut in ultima saptamana acum aproape 120$/acțiune. Acum, averea neta a lui Musk este de 150.9 miliarde, in timp ce 17 februarie aceasta…

- Mijlocașul ofensiv a anunțat de ce a refuzat sa semneze cu FCSB-ul, pentru a se transfera la Damac”Am discutat sa vin la FCSB, dar a fost mai ușor sa plec afara in acel moment. Daca alegeam sa semnez cu FCSB era mai complicat, pentru ca trebuia sa stau vreo doua-trei luni.Așa, mi-a fost mai ușor sa…

- Parcursul Simonei Halep la Australian Open s-a oprit în sferturi, faza a competiției unde sportiva noastra a fost învinsa de Serena Williams (6-3, 6-3). Simona știe unde a pierdut duelul cu americanca, vorbind pe larg despre acest aspect la conferința de presa. Serena, victorie meritata"A…

- Ziarul Unirea 17 ani de Facebook: Istoria celei mai mari rețele de socializare si cum a devenit Mark Zuckerberg un miliardar al planetei Astazi se implinesc 17 ani de la nasterea a ceea ce avea sa devina un fenomen al lumii contemporane: Facebook. Pe 4 februarie 2004, Mark Zuckerberg a lansat reteaua…

- Primele game-uri au fost unele de control de la serviciu. A fost multa siguranta de la lansare: nu a existat vreo sansa de break in primele patru game-uri ale duelului.Ana Bogdan (93 WTA) are parte în aceste momente de un meci special: se dueleaza cu Asleigh Barty, lidera ierarhiei mondiale.…

- O comisie independenta infiintata de Federatia internationala de biatlon (IBU) a publicat joi un raport in care fostul presedinte al acestei organizatii, norvegianul Anders Besseberg, este acuzat ca a acoperit cazurile de dopaj ale unor sportivi rusi in schimbul a diverse favoruri, transmite AFP,…