Stiri pe aceeasi tema

- Marco Dulca, fiul fostului fotbalist de la Rapid, Cristi Dulca, a traversat o perioada nefasta la FCSB, iar Gigi Becali a decis sa il trimita inapoi la Chindia Targoviște. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Gabi Tamaș (39 de ani), fundașul central de la Concordia Chiajna, regreta ca nu a jucat la Rapid. Aparatorul a ajuns in Giulești la inceputul anilor 2000, de la Tractorul Brașov. Era foarte tanar și nu a reușit sa se impuna in prima echipa, motiv pentru care a revenit sub Tampa, de unde avea sa-l achiziționeze…

- Dupa victoria de luni, din restanta cu Laguna Bucuresti (104-74), CSM Petrolul Ploiesti se pregateste sa deschida etapa a 3-a a play-out-ului Ligii Nationale de Baschet Masculin, urmand sa joace, astazi, de la ora 18:30, pe terenul Stelei Bucuresti. Cu certitudine, este cel mai dificil meci disputat…

- Dennis Șerban s-a retras din fotbal in 2007, la doar 31 de ani, dupa o a doua experiența la Dinamo. Fostul mijlocaș trecut și pe la Steaua și Rapid, a vorbit despre retragerea sa prematura: „Cred ca am facut o greșeala mare, dar asta e. Mi-o asum. M-am simțit așa... nu știu... am avut un sentiment neplacut…

- Valeriu Iftime, 62 de ani, a povestit cum decurg discuțiile dintre el și patronul FCSB și cum se negociaza. Povestește ca a avut oferta de a merge investitor la Dinamo și Rapid, tocmai el, care era stelist in copilarie și și-a pupat socrul de bucurie cand Steaua a caștigat CCE la Sevilla. - Domnule…

- Tiberiu Curt, 47 de ani, vicepreședintele celor de la Farul Constanța și fost fotbalist important al Ligii 1, rememoreaza amintiri de pe vremea cand evolua la rivalele Craiova, Steaua, Rapid și Dinamo. ...

- Procurori din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2 București au pus in executare 7 de mandate de percheziție domiciliara si 8 mandate de aducere a unor ultrași cercetați pentru ultraj si tulburarea ordinii si linistii publice in timpul ciocnirilor violente de la meciul Dinamo-CSA…

- Cel mai mare oras din Romania este si locul in care poti gasi mereu activitati interesante, cu ajutorul carora sa iti umpli in mod placut timpul liber. Pentru fiecare locuitor al Bucurestiului sau turist care viziteaza Capitala in zilele de weekend, optiunile disponibile sunt numeroase si tentante.…