- Presedintele american Donald Trump si-a intrebat consilierii saptamana trecuta despre optiunea de a ataca Iranul pe motivul continuarii programului nuclear de catre Teheran, Consilierii l-au descurajat din cauza riscului extinderii conflictului, scrie ziarul New York Times, citand actuali si fosti oficiali…

- Rezultatele din ultimele state pentru care nu fusese inca stabilit un invingator in alegerile prezidentiale americane din 2020, conform proiectiilor media, au fost adjudecate: Carolina de Nord a fost castigata de Donald Trump, iar Georgia ii va reveni lui Joe Biden.

- Donald Trump a transmis pe Twitter, joi, acuzații nefondate potrivit carora un sistem de vot numit Dominion, a „sters” 2,7 milioane de voturi in favoarea sa in toata tara, alocand in schimb sute de mii de voturi rivalului sau democrat Joe Biden in Pennsylvania si alte state.

- SUA au aprobat vanzarea catre Emiratele Arabe Unite a unui pachet de echipamente militare avansate, ce include 50 de avioane de lupta 'invizibile' F-35, in cadrul unui contract de 23,37 miliarde de dolari, a anuntat secretarul de stat Mike Pompeo, informeaza Reuters si AFP.'Astazi am ordonat…

- In timp ce echipa de campanie a lui Donald Trump anunța ca nu va recunoaște prematur o victorie a lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din 3 noiembrie, consilierul economic al președintelui, Larry Kudlow face declarații suprinzatoare.

- Alegerile prezidențiale din SUA marți seara s-au incheiat dupa cel mai tensionat scrutin din istoria recenta a americanilor. Ca sa ajunga la Casa Alba, Donald Trump pentru un nou mandat de președinte, sau Joe Biden pentru un prim mandat de președinte, trebuie sa obțina 270 de voturi electorale, votul…

- Ultima dezbatere, inaintea alegerilor prezidențiale , intre președintele Donald Trump și candidatul democrat Joe Biden s-a concentrat asupra unor subiecte de mare interes in America de azi, cum ar fi gestionarea pandemiei și acuzațiile de corupție. Deși vii, schimburile de replici au fost de data aceasta…