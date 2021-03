Stiri pe aceeasi tema

- Ce legatura este intre Simona Halep și Angela Merkel. Se pare ca sportul este cel mai mare ambasador, indeosebi pentru Romania. Din nefericire insa, in ultimii ani, performanțele sportivilor noștri devin tot mai rare, iar problemele financiare și de logistica sufoca mișcarea sportiva din Romania. Insa…

- George Cosac, fost președinte al Federației Romane de Tenis și un apropiat de-ai lui Ion Țiriac, a comentat atacurile lansate de Alexis Ohanian, soțul Serenei Williams, la adresa miliardarului roman. CONTEXT: Serena Williams a eliminat-o pe Simona Halep in sferturile de la Australian Open, scor 6-3,…

- Simona Halep (29 de ani, 3 WTA) e favorita cancelarului Germaniei, Angela Merkel (66 de ani)! Dezvaluirea ii aparține lui George Cosac, fostul președinte al Federației Romane de Tenis, prezent astazi in studioul GSP Live. Cosac a rememorat un episod petrecut in urma cu mai mulți ani, in perioada in…

- Remus Dinu revine cu o noua ediție GSP Live, astazi, de la 09:01. George Cosac, fostul președinte al Federației Romane de Tenis, este invitat in aceasta dimineața in studioul GSP Live. Actual vicepreședinte la FRT, Cosac va aborda subiecte: situația tenisului feminin și masculin din Romania, finanțarea…

- George Cosac, fost presedinte al Federatiei Romane de Tenis, considera ca Sorana Cirstea a progresat fata de anul trecut si poate incheia 2021 chiar in Top 20 WTA, ceea ce ar insemna o premiera in cariera elevei lui Adrian Cruciat.Sorana Cirstea (30 de ani, 68 WTA) a fost eliminata in […] Articolul…

- Dupa calificarea in optimile de finala de la Australian Open, Simona Halep aflat ca va juca impotriva Igai Swiatek chiar pe 14 februarie, de Valentine’s Day. Simona Halep a fost intrebata de jurnaliști ce rol are dragostea in tenis, ținand cont ca va juca chiar de Valentine’s Day, iar numarul 2 WTA…

- Sortii au harazit ca in primul tur al probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis Australian Open, primul de Mare Slem al anului, care va debuta luni la Melbourne, sa existe un duel integral romanesc, intre perechile Andreea Mitu/Raluca Olaru si Monica Niculescu/Patricia Tig. Simona Halep,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, in pereche cu australianca Daria Gavrilova, s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului Gippsland Trophy (WTA 500) de la Melbourne, dotat cu premii totale de 565.530 dolari, dupa ce reusise acest lucru si la simplu.…