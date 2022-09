Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de baschet fete U17 a CSM Ploiesti si-a reluat antrenamentele in perspectiva noului sezon competitional, in care va participa in doua dintre campionatele organizate de Federatia Romana de Baschet. Astfel, intrucat campionatul „U17” se va desfasura doar in 2023, toamna aceasta fiind rezervata…

- Primarul municipiului Barlad, Dumitru Boros (PNL), le-a cerut printr-o adresa directorilor unitatilor de invatamant din localitate sa gaseasca solutii pentru reducerea costurilor facturilor, indicand ca posibile scenarii inclusiv desfasurarea cursurilor in sistem online si hibrid sau diminuarea timpilor…

- Universitatile de stat din Iasi au intrat pe ultima suta de metri in ceea ce priveste pregatirea pentru admiterea de toamna, care va incepe la aproape toate institutiile de invatamant superior de luni, 5 septembrie. In momentul de fata toata lumea asteapta rezultatele la Bacalaureatul de toamna, anuntate…

- In ultimii doi ani, industria auto s-a confruntat cu una din cele mai grave crize mondiale din istorie. Din cauza pandemiei de coronavirus, care a dus la o criza de semiconductori și, mai nou, a razboiului din Ucraina, producția auto a suferit enorm la nivel mondial. Drept urmare, foarte mulți clienți…

- Ambasadorul Ucrainei la Vatican l-a criticat miercuri pe Papa Francisc pentru ca acesta a spus ca Daria Dughina, fiica scriitorului ultranationalist rus Aleksandr Dughin, asasinata sambata la Moscova, este o victima nevinovata a razboiului, relateaza Reuters.

- Cristina Neagu a transmis un mesaj dur dupa meciul dintre CSM București – Rapid 28-26, din Supercupa. Cea mai buna jucatoare din Romania s-a plans de condițiile in care s-a disputat partida, intr-o sala fara aer condiționat, la temperaturi foarte mari. Ivana Kapitanovic a fost scoasa cu targa de pe…

- Intersecția este plina dupa devierea circulației in urma prabușirii podului de la Luțca, iar pe 14 august un fost preot a murit in urma unei coliziuni. Intr-un raspuns pentru Libertatea, Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iași (DRDP) da un termen: „saptamana viitoare vor fi semafoare la Gadinți”…

- Purtatoarea de cuvant a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a acuzat parlamentul de la Riga de „xenofobie animalica”, dupa adoptarea unei rezolutii, in care Letonia a calificat Rusia drept „stat terorist”, relateaza Reuters.