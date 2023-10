Stiri pe aceeasi tema

- Cod For Romania pune astfel la dispoziția celor interesați informații vitale pentru ințelegerea tulburarilor de sanatate mintala și reducerea stigmei, articole, ghiduri utile, linii telefonice de urgența, cadru legislativ și dicționar de termeni. Romanii au la dispoziție, incepand de astazi, platforma…

- Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, in debutul sedintei de miercuri, 11 octombrie, a Guvernului, a exprimat condoleanțe familiei cetațeanului moldovean care lucra in Israel , una dintre victimele atacului terorist comis de catre teroriștii infiltrați din Fașia Gaza, transmite MOLDPRES . De asemenea,…

- Hamas a lansat sambata un atac surpriza asupra Israelului, tragand mii de rachete și infiltrand luptatori pe teritoriul israelian. In opinia lui David Khalfa, co-director al Observatorului Africa de Nord și Orientul Mijlociu al Fundației Jean-Jaures, acest atac "surpriza, masiv și coordonat" constituie…

- Mama lui Vlad Pascu, șoferul care a condus drogat și a provocat accidentul mortal din stațiunea 2 Mai, urmeaza sa afle astazi daca va fi arestata preventiv in dosarul in care este acuzata de șantaj. Potrivit referatului procurorilor, publicat de Realitatea Plus, dupa accidentul de mașina din 19 august,…

- Guvernul britanic a dezvaluit ca Rusia a lansat pe 24 august mai multe rachete asupra unei nave civile de marfa in Marea Neagra, care au fost interceptate cu succes de fortele ucrainene.Informatii ale serviciilor, declasificate de Marea Britanie, sugereaza ca atacul, care a utilizat, intre altele, doua…

- Anul școlar 2023-2024 a inceput la 1 septembrie pentru cadrele didactice, insa elevii sunt așteptați in banci incepand de astazi, 11 septembrie a.c. Potrivit unei informari a Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Vrancea, noul an școlar „are o durata de 36 de saptamani de cursuri care incep in data…

- Inșelatoria, care pretinde ca va poate aduce caștiguri financiare de pana la 2.000 de euro, reprezinta de fapt o tactica prin care escrocii incearca sa obțina informații sensibile de la utilizatori. Mimikama, un portal de verificare a țepelor care circula online, a semnalat ca circula o presupusa loterie…

- Sora copilei de 12 ani, decedata in urma accidentului de la Comrat, se afla in secția de reanimare, la o instituție medicala din Chișinau. Deputatul Adunarii Populare, Alexandr Tarnavski, a anunțat ca liceul pe care il frecventeaza copila a lansat colectare de fonduri, pentru a-i sprijini familia, transmite…