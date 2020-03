Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 10 mart – Sputnik. Masuri fara precedent in Italia. Intreaga țara intra in carantina din aceasta dimineața. Decizia a fost luata in contextul in care luni alte aproape 100 de persoane au murit din cauza noului coronavirus, scrie presa internaționala.Пресс-служба Департамента здравоохранения…

- Președintele Pro Romania, Victor Ponta, atrage atenția la situația grava din Europa din cauza epidemiei de coronavirus și de faptul ca in țarile afectate se iau masuri dure in lupta cu virusul alegerilor-locale-vom-avea-si-anticipate-_1438101.html" target="_blank">fața de Romania unde liberalii aflați…

- Persoanele care ajung in anumite regiuni din China din patru tari puternic afectate de epidemia de coronavirus, respectiv Coreea de Sud, Japonia, Iran si Italia, vor trebui sa stea in carantina timp de 14 zile, a anuntat, marți, presa de stat, citata de BBC, anunța MEDIAFAX.China a inregistrat…

- Persoanele care vin din Italia sau care au venit recent din zonele afectate de coronavirus sunt plasate in carantina sau sunt izolate la domiciliu in contextul epidemiei de coronavirus de la nivel internațional. Pana in acest moment, niciun roman nu este infectat cu virusul coronavirus, insa mai mulți…

- Direcția de Sanatate Publica Timiș a facut publice, astazi, informații legate de masurile care au fost luate in județul nostru cu scopul prevenirii apariției de cazuri cu coronavirus in Romania. Astfel, potrivit reprezentanților instituției, in urma videoconferinței de astazi cu ministerul Sanatații,…

- Autoritatile din Romania au luat noi masuri pentru persoanele care provin din zonele afectate si pentru cei care au simptome de infectie cu coronavirus, printre acestea, infiintarea unei linii telefonice pentru cei care solicita informatii. Persoanele care vin din cele 11 comune din Italia aflate in…

- Ludovic Orban a dat asigurari ca Romania este pregatita sa ii primeasca pe romanii care se intorc din Italia. Premierul a anunțat ca exista mai multe locuri unde aceștia pot fi bagați in carantina, in cazul in care sunt infectați cu coronavirus, informeaza Digi 24.“Suntem cu procedurile de achiziție…

- UPDATE 12:30 Ministerul Sanatatii a anuntat ca toti romanii, care revin in tara din cele doua regiuni din Italia unde este carantina pentru coronavirus, vor fi izolati timp 14 zile. Secretarul de stat, Nelu Tataru, responsabil cu masurile de protectie pentru coronavirus, a dat asigurari ca niciunul…