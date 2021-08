Stiri pe aceeasi tema

- Albania este considerata cel mai mare producator european de marijuana, iar Grecia a devenit poarta de intrare a drogurilor in spațiul comunitar. Oamenii din orașe de frontiera ca Ioannina știu și ei de prezenta mafiotilor, pe care poliția reușește rareori sa-i prinda in flagrant.

- Traim intr-o lume in care tehnologia evolueaza cu viteza fulgerului, iar domeniul auto nu face excepție de la aceasta regula. In ziua de azi trebuie sa fii conectat la tehnologie in orice moment, chiar și atunci cand te afli la volan. Cuprins: Suport pentru smartphone/tableta/GPS Camera video de bord…

- Consiliul Judetean (CJ) Covasna va depune un proiect prin care va solicita fonduri europene pentru instalarea unui sistem de alarma la Spitalul Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe in vederea detectarii nivelului de oxigen in spatii inchise, care va imbunatati siguranta pacientilor si a personalului…

- Cainii maidanezi constituite o problema tot mai apasatoare in multe localitați din județul Timiș. Vidul legislativ și pasivitatea instituțiilor de la care se așteapta soluții concrete risca sa genereze situații dramatice pentru multe comunitați rurale. The post Haitele de maidanezi terorizeaza comunitațile…

- Sute de greci au protestat in fata Parlamentului, in Atena, cerand oprirea unui proiect de lege care va face obligatorie sterilizarea animalelor de casa - in special pisici și caini. Protestatarii au fost insotiti de cainii de companie.

- Un incident s-a petrecut duminica dimineața la intrare in Alba Iulia dinspre Sebeș, in zona Hanul cu Berze. O haita de caini fara stapan ar fi atacat mai multe oi la o ferma de pe malul raului Mureș. Din ce spune proprietarul, in urma atacului a pierdut opt oi și doi miei. Cainii ar fi […] Citește FOTO:…

- Traian Basescu a comentat scenele de groaza din Tel Aviv, care marti seara a fost ținta unei ploi de rachete lansate din Fasia Gaza de miscarea islamista Hamas. Fostul presedinte a declarat ca "Israelul are un sistem antiracheta bine pus la punct", iar "represaliile vor fi cumplite". „Israelul…