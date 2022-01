Stiri pe aceeasi tema

- In Turcia, mulți oameni trec printr-o perioada dificila din cauza scumpirilor necontrolate. Noul an a inceput cu lungi cozi la paine, dar macar acest aliment este inca accesibil. Insa pentru mulți, fructele, carnea și peștele au devenit un lux, iar vanzatorii au probleme din cauza produselor perisabile.

- Zeci de persoane din grupul etnic musulman uigur din China au protestat duminica la Istanbul, cerand boicotarea Jocurilor Olimpice de iarna de luna viitoare de la Beijing din cauza tratamentului aplicat de China acestei minoritați, relateaza Reuters. Protestatarii s-au adunat in fața cladirii…

- Situație disperata la Colterm. Dominic Fritz cere ajutor primului ministru și parlamentarilor de Timiș. Anul 2022 a inceput cum nu se poate mai rau pentru Colterm. Creșterea exploziva a prețului la gaz a facut ca, in prima jumatate a lunii ianuarie, factura primita...

- Astfel, daca luni, SUA a inregistrat peste 1 milion de noi infecții, astazi datele confirma creșteri fara precedent și in Europa, relateaza HotNews.ro. Potrivit cifrelor publicate de guvernul britanic, in ultimele 24 de ore au fost identificate 218.724 de teste pozitive și 48 de decese, fapt ce face…

- Lumea tenisului romanesc s-a mobilizat senzibilizata de apelul umanitar lansat de FRT pentru ajutorarea lui Liviu Ursuleanu (58 de ani), unul dintre primii antrenori din cariera Simonei Halep. Acesta se lupta cu un cancer nemilos și avea nevoie urgența de 30.000 de euro, pentru a fi supus unei intervenții…

- O furtuna de zapada a paralizat sud-estul Turciei. Stratul de zapada, care in unele locuri a ajuns chiar și la jumatate de metru, și gheața au provocat mari probleme pe șoselele din sud-estul țarii.

- Generalul Ahmed Nasser Al-Raisi din Emiratele Arabe Unite (EAU) a fost ales joi presedinte al Interpol de Adunarea Generala a organizatiei internationale de politie, care s-a reunit la Istanbul, in Turcia.

- Opt persoane au fost trimise in judecata in dosarul privind cea mai mare captura de heroina din Romania, descoperita in Portul Constanța. Aproape o jumatate de tona de droguri era disimulata in role de bitum, piatra, lana sau drojdie. Aproape o tona și jumatate de heroina a fost descoperita de polițiștii…