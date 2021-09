Stiri pe aceeasi tema

- De cațiva ani, China face eforturi sa-și sporeasca influența politica și economica in Europa. Serbia este una dintre țarile in care se vede influența in creștere a Beijingului. De exemplu, in zona Bor, unde mineritul cuprului are o lunga tradiție. Mulți localnici, printre care și Zoran Vojinovic, spun…

- VIDEO| Un batran de 72 de ani a MURIT calcat in picioare, la reduceri la carnea de pui, intr-un magazin. I s-a facut rau și a leșinat Un batran de 72 de ani a MURIT calcat in picioare, la reduceri la carnea de pui, intr-un magazin. I s-a facut rau și a leșinat Scene absolut incredibile intr-un magazin…

- Vasile Ciolan, sau cum ii zic prietenii, Silea, a reușit pana la 41 de ani sa realizeze, cu forțele proprii si prin multa munca și rabdare, cateva lucruri cu care se pot mandri atat el, cat și familia sa. A plecat la 14 ani de acasa, din Candești, impins de greutați și de micile posibilitați de a duce…

- Un barbat de 51 si-a pierdut viata in urma unui accident produs aseara, pe DN 56, in apropiere de localitatea doljeana Podari. Dupa primele cecetari, oamenii legii au stabilit ca sotia victimei a oprit pe dreapta, iar cand barbatul a coborat din masina a fost lovit in plin de un autoturism condus de…

- Polițiști de la Crima Organizata Timișoara și jandarmi au descins azi in Timișoara și in județul Caraș-Severin. Oamenii legii au destructurat o grupare specializata in trafic de migranți, care prelua persoane dornice sa ajunga in Occident. in special de la frontiera cu Serbia, ii aduceau in zona Timișoarei…

- Transport de migranți interceptat de polițiștii de frontiera timișeni, la Cruceni. Oamenii legii au oprit doua autoturisme, conduse de cetațeni romani, care transportau opt migranți. Transfugii numai ce trecusera granița ilegal din Serbia și voiau sa ajunga in Timișoara.

- Transport de migranți oprit de polițiștii de frontiera timișeni. Oamenii legii au oprit in trafic un microbuz condus de un roman, iar in interior au descoperit 19 migranți. Calatorii au trecut frontiera pe jos, din Serbia, și au fost preluați de șoferul microbuzului.

- O misterioasa gaura neagra aparuta in solul galben-brun al deșertului, in estul Yemenului, pare o adevarata minune inexplicabila a naturii și tocmai de aceea este inconjurata de povești cu demoni și spirite malefice. Puțul Barhout, cunoscut și sub numele de „Fantana iadului” sau „Gura iadului”, ii fascineaza…