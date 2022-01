Stiri pe aceeasi tema

- Rusia poate incepe oricand atacul asupra Ucrainei, a avertizat Casa Alba. Mișcarile de noi trupe catre vest, oficial pentru exerciții comune cu Belarus, nu fac decat sa agraveze tensiunile, a mai spus administrația Biden. Experții spun ca perioada de iarna este cel mai bun moment pentru un atac, deoarece…

- Dupa ce mult timp SUA au ocolit cu grija un raspuns clar la intrebarea cat sprijin ar fi dispuse sa ofere Ucrainei contra Rusiei, pentru a evita sa o provoace, recent pare sa-si fi modificat major perspectiva dupa ce responsabili inalti ai administratiei Biden au avertizat ca ar fi pregatiti sa sustina…

- Biden a cerut președintelui rus V. Putin sa reduca tensiunea in relațiile cu Ucraina și a avertizat despre disponibilitatea sa de a raspunde decisiv in cazul unei invazii a trupelor ruse in Ucraina. Statele Unite vor continua sa monitorizeze indeaproape situația de la granița ruso-ucraineana și, in…

- Președintele SUA Joe Biden și omologul sau rus Vladimir Putin urmeaza sa aiba joi o convorbire telefonica în încercarea de a detensiona criza legata de Ucraina, aceasta fiind a doua discuție dintre cei doi în decurs de o luna, informeaza BBC. Cei doi lideri vor discuta despre…

- Oficialii americani iau in considerare masuri dure de control al exporturilor pentru a perturba economia Rusiei in cazul in care presedintele Vladimir Putin ar decide invadarea Ucrainei, a declarat marti un oficial al administratiei Biden pentru Reuters preluat de agerpres. Masurile, care urmeaza…

- Ideea ca SUA sa recurga la forta pentru a raspunde unei invazii ruse a Ucrainei nu este luata in calcul in prezent, a declarat Joe Biden.Insa un atac rus ar atrage o consolidare a prezentei militare americane pe teritoriile tarilor membre NATO in Europa de Est, a avertizat presedintele american.Liderul…

- SUA vor raspunde favorabil daca aliatii lor din Europa de Est le vor cere sa-si consolideze prezenta militara in teritoriile lor, in cazul unui atac al Rusiei asupra Ucrainei, avertizeaza un oficial de Casa Alba inaintea summitului online de marti dintre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin, relateaza…

- Statele Unite ii atentioneaza pe aliatii din Uniunea Europeana ca Rusia ar putea lua in calcul o invazie a Ucrainei pe fondul escaladarii tensiunilor dintre Moscova si blocul comunitar pe tema migrantilor si a stocurilor de energie, a informat Bloomberg, potrivit news.ro . Rusia a negat orice intentii…