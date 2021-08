Stiri pe aceeasi tema

- Culegatorii obișnuiți precum Maria incearca din rasputeri sa supravietuiasca, in general fara sa fie constienti de sumele mari de bani puse in joc in comerțul internațional cu scoici. In fiecare zi, ei aduna din mocirla 15 tone de scoici japoneze mici. Cele mai multe ajung in alte țari europene.

- Pe masura ce o seceta extrema stapanește California, hoții fura miliarde de galoane de apa din hidranți pentru incendii, rauri și chiar din casele și fermele oamenilor. Autoritațile naționale și locale spun ca furtul de apa este o problema de lunga durata, dar intensificarea secetei a condus la furturi…

- Activistul a filmat petrecerea de ziua primarului din Caminul Cultural. In tot acest timp instituția pe care acesta o reprezinta era goala, deoarece toți funcționarii participau la chef. Cand l-au vazut cu telefonul, petrecareții s-au napustit asupra lui. Unul dintre barbați i-a smuls mobilul din mana…

- La aceasta concluzie au ajuns colaboratorii stiintifici de la Institutul National American pentru problemele imbatrinirii, masurind cu ajutorul ultrasunetelor grosimea peretilor arterei carotide la 5614 de locuitori in cadrul experimentului din mai multe sate de pe insula Sardinia. Oamenii iritabili,…

- Opt antibiotice sunt mai putin eficiente pentru testoasele gigant din Galapagos care traiesc in arhipelagul ecuadorian cu acelasi nume, datorita contactului cu oamenii, a anuntat luni Fundatia "Charles Darwin" (FCD) potrivit concluziilor unui studiu, scrie AFP. Broastele testoase care isi…

- De ce se intalnesc oamenii pe pamant? De ce vin unii catre altii, trecand bariere impuse ori inventate de „binevoitori”? Pentru a trai, pentru a cladi, pentru a iubi, a suferi și, invariabil, pentru a muri. Cum traiesc oamenii? Cum pot, cum știu, cum invața! Cat traiesc? Atat cat le e dat. Unii se…

- Sunt celebritați care indiferent de cați bani au și de cat de faimoși sunt in intreaga lume aleg sa traiasca precum oamenii de rand. Bill Gates, starul din Buffy și Regina Elisabeta sunt printre vedetele care au fost surprinse in ipostaze cum nu credeai ca ar putea fi vreodata.

- Deputatul Cristian Ichim a facut bilanțul realizarii obiectivelor Agendei 2030 a ONU, in calitate de membru al Comisiei pentru Drepturile omului din Camera Deputaților. Parlamentarul USR PLUS Bacau considera ca Romania trebuie sa se concentreze pe... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.