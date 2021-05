Stiri pe aceeasi tema

- Timp de 3 saptamani, Aicha a trecut prin clipe de groaza, dar a reușit sa sfideze moartea. Tanara de 17 ani din Coasta de Fildeș a fost unul dintre cei trei supraviețuitori dintr-un grup de 59 de migranți aflați intr-o barca in mijlocul oceanului. Aceștia nu au avut apa și mancare.

- Un indonezian a supravietuit pe mare aproximativ doua saptamani, agatat de o scandura de lemn, dupa ce barca sa a fost lovita de o nava de mari dimensiuni, a declarat vineri un responsabil din cadrul serviciului de salvare. Muhammad Kartoyo, in varsta de 18 ani, naviga alaturi de alti sase pescari in…

- Romanii au comandat cantitați URIAȘE de mancare fast-food in pandemie. Pizza, pe primul loc In perioada ianuarie 2019 – decembrie 2020, cele mai cautate mancaruri pe internet au fost pizza, bugerii, shaorma și sushi, potrivit unui studiu care a urmarit stilul de viața al romanilor in vremea pandemiei,…

- Jasmine Harrison a devenit cea mai tinara femeie care trece singura Atlanticul. Britanica de 21 de ani a vislit timp de 70 de zile. 4.828 de km in 70 de zile, trei ore si 48 de minute, la visle. Este perfomanta reusita de Jasmine Harrison, o instructoare de inot din Marea Britanie, care devine la 21…

