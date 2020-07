Stiri pe aceeasi tema

- Poliția olandeza a descoperit in cadrul unei operațiuni mai multe containere maritime care fusesera transformate in celule improvizate, precum și o camera de tortura izolata fonic, dotata cu scaun de dentist și instrumente de tortura, informeaza Washington Post.

- Barbatul loveste cu bestialitate femeile aflate pe strazile din Piatra Neamt, iar in ciuda acesto fapte se afla inca in libertate. Pe numele acestuia exista numeroase plangeri, dar si articole de presa care il prezinta inclusiv cu fotografii si locurile unde poate fi gasit. Citeste si: Cinci…

- Un cetațean strain, in varsta de 62 de ani. a fost gasit fara suflare in camera sa de hotel, situat pe bulevardul Negruzzi din Chișinau. Poliția a fost alertata de angajații hotelului in aceasta dimineața, in jurul orei 09:30.

- Descoperire teribila intr-un camin din Timișoara, unde o studenta in varsta de doar 24 de ani a fost gasita decedata. Cel care a alertat autoritațile a fost chiar iubitul ei, care a anunțat ca aceasta se simte rau.

- Descoperire macabra intr-un camin studențesc din Timișoara. O tanara de 24 de ani, originara din Africa, a fost gasita decedata, dupa ce iubitul ei a sunat de doua ori de peste hotare pentru a anunța ca aceasta nu se simte bine. Primul echipaj care a intervenit, o ambulanța privata, a plecat inițial…

- Politia din orasul olandez Eindhoven a declarat miercuri ca a descoperit 12,5 milioane de euro in numerar intr-o camera ascunsa a unui apartament. Banii cantareau peste un sfert de tona.Aceasta este cea mai mare suma descoperita vreodata intr-un singur loc in Olanda, a anuntat politia intr-un…

- Au fost luate declaratii de la tot personalul medical din sectia respectiva, iar aparatul a fost predat politistilor de seful sectiei. De asemenea, luni, 27 aprilie, Gabriel Obada, asistentul medical care a montat camera in cabinet, a fost convocat in comisia de disciplina a spitalului, urmand ca membrii…

- Cursa din sezonul 3 al emisiunii Asia Express s-a incheiat pentru echipa formata din Alina Ceușan și Carmen Grebenișan și detalii incredibile au ieșit la iveala despre cele doua concurente, care s-au facut mereu remarcate pentru modul impecabil de-a se prezenta, in ciuda condițiilor grele din emisiune.…