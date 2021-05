Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de la o lansare de racheta esuata a Armatei ruse au fost publicate pe internet. Din inregistrare se vede cum o racheta de croaziera Kalibr este lansata de pe un distrugator rus, incepe sa se roteasca incontrolabil si se prabuseste in apa, la cateva zeci de metri de nava.

- Camerele de supraveghere au surprins momentul șocant in care o piscina de peste 20 de metri lungime se prabușește prin plafon peste parcarea subterana a unui bloc de locuințe din Brazilia, scrie digi24.ro.

- Surpriza uriașa astazi sub Dragana unde „roș-albaștrii” au gafat tocmai intr-un moment in care visau la fotoliul de lider, dupa 4 victorii consecutive și realizarea matematica a prezenței la barajul de promovare! Cu gandul la derby-ul pentru fotoliul de lider cu Unirea Dej de saptamana viitoare, CSO…

- Anca Țurcașiu a divorțat anul trecut de soțul ei , dupa 22 de ani de casnicie. Dupa o perioada in care a preferat sa stea departe de lumina reflectoarelor, pentru a depași momentul greu, artista revine in forța cu o piesa inspirata din viața ei. Anca Țurcașiu a lansat pe 18 martie 2021 o melodie intitulata…

- Trei oameni, printre care un copil, au murit iar o persoana a fost ranita dupa ce un avion s-a prabușit peste o mașina in orașul Miami, scrie digi24.ro.Aparatul de zbor de mici dimensiuni a picat ca o sageata peste autovehicul.

- Asociația Romana pentru Cosmonautica și Aeronautica (ARCA) va lansa, in iunie 2021, primul satelit romanesc, cu o racheta proiectata și construita integral in Romania. Potrivit portalului iQool.ro, care citeaza pagina de Facebook a ambițiosului proiect, pana in prezent ARCA a lansat doua rachete stratosferice,…

- Timișorenii de la Phaser au lansat albumul „Inceput de Univers”. Momentul este marcat și de apariția single-ului "Copilul lunii", care este insoțit de un videoclip cu peisaje de iarna impresionante. Asculta aici albumul: https://Phaser.lnk.to/InceputDeUniversPR Albumul "Inceput de Univers" conține 16…

- Ieri Asus a confirmat ca viitorul sau telefon ROG va fi numit ROG Phone 5, omițand numarul 4, iar astazi compania a dezvaluit ca ROG Phone 5 va fi lansat pe 10 martie. Asus a configurat o pagina de eveniment pe site-ul sau web cu o numaratoare inversa pentru lansare. Aceasta va incepe la ora 19:00 (UTC…