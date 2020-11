Stiri pe aceeasi tema

- Teleevanghelista Paula White-Cain a invocat "ingerii" din Africa si America de Sud pentru a-l ajuta pe Donald Trump sa castige alegerile, scrie BBC, potrivit news.ro.Paula White-Cain a spus ca "ingerii au fost eliberati" din Africa si America de Sud pentru a-l ajuta sa castige.In timpul unei…

- Paula White-Cain a spus ca "ingerii au fost eliberati" din Africa si America de Sud pentru a-l ajuta sa castige. In timpul unei rugaciuni cu incantatie, ea a spus: "Aud un sunet de victorie. Domnul spune ca este gata. Pentru ca aud victorie, victorie, victorie in toate colturile Raiului". Pastorul a…

- Consiliera spirituala a lui Donald Trump a organizat o rugaciune ieșita din comun pentru victoria acestuia in alegerile prezidențiale. Imaginile in care femeia se roaga impotriva uneltirilor demonice care l-ar putea impiedica pe liderul SUA sa ramana la Casa Alba fac inconjurul Internetului.

- La acesta ora atat Joe Biden cat si Donald Trump au inca șanse sa castige alegerile prezidentiale. Cu toate acestea, Biden are mai multe speranțe avand in vedere ca il conduce pe Trump cu 264-214 voturi eletorale.

- Democratul Joe Biden a devenit candidatul la alegerile prezidențiale care primește cele mai multe voturi din istoria alegerilor din SUA, scrie The Guardian. Potrivit sursei citate, candidatul democrat a primit, pana acum, 69.759.833 de voturi, precedentul record aparținandu-i lui Barack Obama, cu 69.498.516…

- Donald Trump revendica victoria in alegerile americane, dar cere oprirea numararii voturilor de la distanța venite dupa inchiderea urnelor. Intr-o declarație ținuta la Casa Alba, Donald Trump a acuzat o posibila fraudare a acestor voturi. Incertitudinea persista, in condițiile in care votul este foarte…

- Donald Trump are o prima iesire publica dupa cateva ore, in seara alegerilor. Presedintele SUA isi acuza adversarii ca incearca sa fure alegerile si lase sa se inteleaga ca isi va anunta victoria in scurt timp."Suntem in fata, dar ei incearca sa fure alegerile. Nu ii vom lasa niciodata sa…

- Presedintele american Donald Trump, candidatul republicanilor pentru un nou mandat la Casa Alba a facut un tur de forta, cu o zi inaintea alegerilor prezidentiale SUA 2020, in speranta ca va reusi sa rastoarne cifrele sondajelor de opinie care il dau in acest moment drept favorit pe candidatul democrat…