Stiri pe aceeasi tema

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a facut, vineri seara, la Digi24, o analiza a campaniei celor doi candidați principali la Primaria București: Gabriela Firea, actualul primar general al Capitalei, din partea PSD, și Nicușor Dan, candidat independent susținut de PNL și USR PLUS.

- Nicușor Dan, candidatul alianței PNL - USR la Primaria Bucureștiului, este invitat joi în studioul HotNews.ro, la finalul unei saptamâni care a marcat declanșarea atacurilor de campanie, din ambele tabere. Care sunt soluțiile sale la problemele unui București tot mai sufocat de poluare și…

- Nicușor Dan este favorit la toate casele de pariuri online care afișeaza cote pentru poziția cea mai ravnita din administrația orașului București, in timp ce actualul primar, Gabriela Firea, ar ocupa poziția secunda.

- Candidatul susținut de PNL și Alianța USR-PLUS, Nicușor Dan, a transmis, din nou, luni, ca iși dorește trei dezbateri cu actualul primar al Capitalei, Garbiela Firea, care sa aiba loc in sala de consiliu a Primariei, la care sa participe toate televiziunile.

- ALEGERI LOCALE 2020. "In spatele lui Nicușor Dan se afla cele mai credibile și cele mai serioase partide din Romania, care beneficiaza de 52-53% din opțiunile cetațenilor. Noi credem in Nicușor Dan, avem incredere in victoria lui Nicușor Dan, este o victorie fundamentala pentru a readuce Bucureștiul…

- Gazetarul Cristian Tudor Popescu a vorbit, miercuri dimineața, la Digi24 despre batalia pentru Primaria Capitalei. Trei candidați cu șanse au intrat in lupta: Nicușor Dan, Gabriela Firea și Traian Basescu. Gazetarul considera ca, in timp ce Traian Basescu va lua voturi de la Nicușor Dan, Calin Popescu…

- Cristian Tudor Popescu a facut pentru Digi24 oa analiza a principalilor candidați intrați in ccursa pentru Primaria Capitalei: Nicușor Dan, Gabriela Firea și Traian Basescu. Gazetarul este convins ca fostul Președinte candideaza de plictiseala și nu va trece de 10%.„Domnul Basescu a facut…

- ALEGERI LOCALE 2020. "Bucureștiul este un oraș blocat. Acest oraș se sufoca. Voi susține acel candidat care are șanse de a caștiga. Nu exclud susținerea lui Nicușor Dan sau ca noi sa avem un candidat propriu sau sa facem alianța cu cineva. Nu exclud susținerea lui Victor Ponta. Nu voi susține pe…