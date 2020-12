Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unei dezbateri electorale de miercuri seara, la Digi24, reprezentanții a 5 partide politice au declarat ca se vor vaccina ”categoric” impotriva COVID-19. Deja i-au gasit inlocuitor lui Orban! Ciolacu spune cine va fi noul premier Alexandru Rafila (candidat PSD pentru Camera Deputaților,…

- La dezbaterea electorala de miercuri seara, de la Digi24, candidații și reprezentanții celor mai importante partide politice la alegerile din 6 decembrie au raspuns, printre altele, la intrebarea moderatorului referitoare necesitatea de a acorda 6% din PIB bugetului Educației. Alexandru Rafila (candidat…

- Declarațiile lui Victor Ponta, miercuri seara, la dezbatrea electorala de la Digi24, au capatat accente naționaliste și antieuropene, mai ales intr-o disputa pe care a avut-o cu deputatul UDMR Tanczos Barna pe tema drepturilor minoritaților.

- ​Lideri ai partidelor parlamentare participa la o dezbatere la Digi 24 înaintea alegerilor de duminica. La dezbatere participa Robert Sighiartau(PNL), Dacian Cioloș(USRPLUS), Eugen Tomac(PMP), Tanczos Barna(UDMR), Victor Ponta(Pro România) și Alexandru Rafila(PSD)​Veți susține…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, afirma ca mai putin de 1% dintre elevi, cadre didactice sau personal didactic auxiliar s-au infectat in spatiul scolii, insa explica faptul ca masura de suspendare a cursurilor fata in fata a fost luata din solidaritate cu medicii.Victor Ponta, președinte…

- Dupa ce a primit vestea ca nu este bolnav de COVID-19, rezultatul la test fiind negativ, președintele PSD , Marcel Ciolacu, a facut un anunț de ultima ora. Liderul social-democrat a anunțat, miercuri seara, ca luni incep discuțiile, in Parlament, despre amanarea alegerilor, ținand cont și de ultima…

- Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost reintrodusa miercuri seara, in jurul orei 22,00, in Catedrala Mitropoliei Moldovei si Bucovinei.Racla a fost scoasa in cursul diminetii din Catedrala Mitropolitana spre inchinarea credinciosilor, cu prilejul praznuirii hramului Sfintei Cuvioase…

- Dupa lovitura dura și neașteptata pe care a primit-o Victor Ponta din partea liderului PSD Marcel Ciolacu, fostul premier s-a dus in campanie electorala la Slatina pentru a-și susține candidații la alegerile locale. Reamintim, ca Marcel Ciolacu le-a intors spatele lui Tariceanu și Ponta transmițandu-le…